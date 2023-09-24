Kocaismail’den kanser hastalarına çağrı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği/TULIPS Başkanı Raziye Kocaismail, sigorta reçetesi konusunda yürütülen soruşturma sürecinde, reçetelendirme ve ilaca erişimde zafiyet yaşayan üyelerine, Kanser Hastalarına Yardım Derneği/TULIPS’e başvurma çağrısı yaptı.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, sigorta reçetesi konusunda yürütülen soruşturma kapsamında rutin ve düzenli alınan ilaçlara erişimde herhangi bir zorluk veya mağduriyet yaşamamaları için kanser hastası üyelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kocaismail, bu süreçte reçetelendirme ve ilaca erişim konusunda zafiyet yaşayan üyelerinin, hemen Kanser Hastalarına Yardım Derneği/TULIPS’e başvurmalarını veya “0542 853 11 21” ve “0392 228 98 07” numaralardan derneğe ulaşmalarını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bu soruşturma sürecinde kronik hastaların mağduriyet yaşamaması için çözüm odaklı çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Kocaismail, “Bu bağlamda hastalarımız adına hekimlere ulaşarak, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren 6 aylık reçete ile sağlık yönünde endişe duymadan kendilerini güvende hissedecekleri planlama yapılmıştır” dedi.

Kocaismail, sıkıntı yaşayan hastaların, Kanser Hastalarına Yardım Derneği/TULIPS’e başvurma çağrısını yineledi.