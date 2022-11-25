Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

Yılmaz, Dernek adına yayınladığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü mesajında şunları kaydetti:

"Kocaman bir 'Biz' olalım. İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmamasıdır. Kadın derneği olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum. Bütün Kadınlarımızın 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kutlu olsun."

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25/11/2022 19:02