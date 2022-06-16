Kocanızın başkasına aşık olduğunu gösteren 5 işaret!

Evli olan her insan zaman zaman eşinin başkasına aşık olduğu düşüncesine kapılır. Eşiniz tarafından aldatıldığınızı düşünmek üzücü ve yıpratıcı olabilir. İnsanların evlendikten sonra başkasına aşık olması genellikle çok sık yaşanan bir durum. Hatta çiftlerin büyük bir çoğunluğu başkasına aşık olduğu için eşlerini aldatabiliyor. Eşinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu anlamanın kolay yolları var.

Evlilik uzun ve zorlu bir yolculuk. Mutlu ve güven veren bir evliliği sürdürebilmek sanıldığı kadar kolay olmaz. Evliliğinizde artık bazı şeylerin eskisi kadar güzel gitmediğini düşünüyorsanız eşiniz başkasına aşık olmuş olabilir?

İşte eşinizin başkasına aşık olduğunu gösteren işaretlerden bazıları...

1-İLGİSİZLİK

Kocanız artık tüm güzel özelliklerini size göstermiyor ve ilgilenmiyorsa eşinizden şüphelenebilirsiniz. Sizin yanınızda sıradan ama başkaları yanında ışık saçan birinin muhtemelen ilgisi azalmış olabilir.

Eşinizin dışarıdaki neşeli tavrını artık evinizin içinde hissetmiyorsanız bazı şeyler çoktan bitmiş olabilir.

2-DAHA ÇOK İLTİFAT EDER

Kocanız birden bire size her zamankinden daha çok iltifat etmeye başlamış olabilir. Çevresindeki insanları da sürekli iltifat yağmuruna tutuyor olabilir

Eşinizin davranışlarındaki bu değişim takdir edilmek isteme arzusundan dolayı gelişebilir. Size ve etrafındaki insanlara sürekli iltifat eden kocanız gerçekten başka birine ilgi duyduğu için böyle bir davranışta bulunuyor olabilir.

3-HER ZAMAN TELEFONLA VAKİT GEÇİRMEK

Kocanızın sürekli telefonda sohbet ettiğini veya mesajlaştığını fark edebilirsiniz. Normalde böyle davranmayan eşiniz aniden telefonuyla çok sık vakit geçirmeye başladıysa ve bir an bile elinden düşürmüyorsa konuştuğu başka kadınlar olabilir.

Kocanız telefonunuzu sizden saklamaya çalışıyorsa ve siz onun telefonuna bakmak istediğinizde tedirgin hareketlere bulunuyorsa muhtemelen çoktan başkasına aşık olmuştur.

4-BAŞKALARIYLA KARŞILAŞTIRMAK

Kocanız sizi başkalarıyla veya esas olarak başka kadınlarla karşılaştırmaya başladığında, bu sizi aşık olduğu diğer kadınla açıkça karşılaştırdığının bir işaretidir.

Sizi doğrudan onunla karşılaştırmıyor olabilir, ancak benzer özeliklerini vurgulamak istiyor olabilir. Eşiniz sürekli sizi başkalarıyla karşılaştırmaya başladıysa dikkat edin.

5-DİKKAT ÇEKİCİ BEDEN DİLİ

Kocanız başka bir kadına aşık olduğunda, beden dili onun ne hissettiğini anlatacaktır. Sizden uzak görünebilir ve dışarıda daha fazla zaman geçirmeye daha meyilli olabilir.

Ayrıca sizinle vakit geçirmek için çok meşgul olduğunu söylemeye devam edebilir. Böyle durumlarda eşinizden şüphelenmeye başlayabilirsiniz ve evliliğinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.

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16/06/2022 18:21