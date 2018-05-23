Kocias bugün Guterres ile görüşecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarda bulunuyor. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias bugün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşecek. Gazete, görüşmede ele alınacak konular arasında Kıbrıs sorunu ve Genel Sekreter’in bölgeye özel danışman göndermesi konusunun da olacağını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşmüştü. Fileleftheros Kocias’ın bu ziyareti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “ABD’nin stratejik ortakları olarak bölgede oynaya bilecekleri role vurgu yapmak için” kullandığını yazdı.

Gazete, Kocias-Pompeo görüşmesinde özellikle enerji konusunda, Doğu Akdeniz’de hidrokabon yatakları bulunması nedeniyle açılan perspektierin ele alındığını belirtti. Habere göre, Pompeo’ya bölgedeki güvenlik ve istikrarın güvenceye alınması gereğinden söz ettiğini söyleyen Kocias, Rum Yönetimi’nin sözde egemenlik haklarını özellikle öne çıkardığını ifade etti. Fileleftheros, Kocias’ın Pompeo’ya “Kıbrıs’ı sorun olarak görmeyin, bölgede belirli bir rolü olan egemen bir devlet olarak görün” dediğini de aktardı.