Kocias’ın ani istifasının Kıbrıs sorununa etkileri sorusu gündemde

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün aniden istifa etmesi Rum basınında geniş yer buldu, Kıbrıs sorunu açısından “çok kritik” addedilen bir zamanda gelen bu istifanın “Kıbrıs sorununu etkileyip etkilemeyeceği” sorusunu gündeme getirdi.

Alithia “Nikos Kocias’ın, Kıbrıs Sorunu İçin Çok Kritik Zamanda Yunan Dışişlerinden Ayrılması Bizi Etkileyecek Mi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Kocias’ın görevinden anî istifasının ve istifanın Başbakan Aleksis Çipras tarafından beklenmedik kabulünün Kıbrıs sorununa dolaylı etkileri olabileceğine işaret etti.

Haberde Kocias’ın istifa nedeninin Kıbrıs sorunu veya Makedonya isminin kullanılmasıyla ilgili Prespa Antlaşması veya başka herhangi bir ulusal konuyla değil, koalisyon hükümetinin Savunma Bakanı Panos Kammenos ile arasındaki anlaşmazlıkla ilgili olduğu belirtildi.

Gazete buna karşın son dönemde Yunanistan’ın Kıbrıs sorunundaki tek yöneticisi olması, bu konuda bir dizi önemli inisiyatif alması ve sahip olduğu “çok kıymetli” kişisel ilişkileri nedeniyle Kocias’ın, bu dönemdeki yokluğunun, en azından pratikte büyük bir boşluk yarattığına dikkat çekti.

Jane Holl Lute’un müdahil tarafların pozisyonlarını netleştirmek maksadıyla bölgede yeni bir temas turuna hazırlandığı bu dönemde Yunan Dışişleri Bakanlığı’nda görev değişiminin “iyi bir gelişme addedilemeyeceğine” vurgu yaptı.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevinin Başbakan Çipras tarafından yürütüleceği kaydedildi ancak Çipras’ın iş yükü dolayısıyla, Kıbrıs sorununda önümüzdeki günlerde artacak icraatları, başka bir yakın çalışma arkadaşına tevdi edebileceğine dikkat çekildi.

Gazete Çipras’ın, Kıbrıs sorunundaki icraatları büyük olasılıkla Diplomatik Büro Müdürü Vangelis Kalpadakis’e tevdi edebileceğine dikkat çekti, Kalpadakis’in daha önce Ankara’da görev yapmış, Kıbrıs sorununu iyi bilen deneyimli bir diplomat olduğunu yazdı.

Kocias’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve istifasının Rum Yönetimi’nde şaşkınlık ve tutukluk yarattığına dikkat çeken gazeteye göre Rum Yönetimi, Kıbrıs sorununun dış yönleriyle ilgili konuların (Güvenlik ve Garantiler) çözümünde Kocias’tan belirleyici nitelikte katkı ve yardım beklentisi içerisindeydi. Ancak istifasından herhangi bir rahatsızlık duyduğu imasında bulunmadığını vurguladı.

Rum Yönetimi’nin Kocias’ın istifasından herhangi bir rahatsızlık imasında bulunmayıp, diplomatik nezaket çerçevesi içerisinde kaldığına işaret edilen haberde, Brüksel’de bulunan Anastasiadis’in, istifa haberi üzerine yazılı açıklama yaparak “dostum” diye nitelediği Kocias’ın istifasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, görev süresi içerisinde kendileriyle yaptığı işbirliği için Kocias’a teşekkür ederken “Kıbrıs ve Yunanistan’ın karşı karşıya bulunduğu meydan okumalar karşısında, Yunanistan hükümeti ile ilişkilerimizin devam etmesini bekliyoruz” vurgusunu da yaptı.

Nikos Hristodulidis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “dostum” diye nitelediği Kocias için; “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında gerek uluslararası, AB ve bölgesel düzeydeki ortak inisiyatiflerdeki kıymetli işbirliği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Politis Kocias’ın istifa haberini birinci sayfasından, fotoğraflı ve “Şapkasını Aldı ve Gitti… Kocias Kammenos İle İhtilafa Düşmesinden Sonra İstifa Etti… Çipras’ın Eşit Mesafe Gütmesinden Rahatsız” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Fileleftheros habere “Atina’da Şok Kriz… Prespon Antlaşması Kocias’ı Yedi” başlığıyla birinci sayfasında, “Atina’da Ani Çatlak… Nikos Kocias Panos Kammenos İle Zıtlaşmasından Sonra Hükümet Dışı Kaldı… Dışişleri Bakanlığı’nı Çipras Üstlendi… Lefkoşa’dan Kocias’a Teşekkürler” başlıklarını attı.