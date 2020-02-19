Koç:'Nihat Özdemir'e kırgın ve kızgınız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade eden Koç, "Nihat Bey'e (Özdemir) kırgınız, kızgınız" dedi.

Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında takımın durumu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına ''Kapsamlı bir toplantı yapacaktık ama dün oyun oynanırken kurallar değişti. TFF bir açıklama yaptı. Toplantıyı yapmama kararı aldık ama basından ilgi olduğu için buraya geldik'' sözleriyle başlayan Koç, şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu. Ali Koç,"Takımımız, havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir." dedi.

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbiden başlayarak hırs ve inançla tüm maçları kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şunları söyledi:

"İnşallah bu hafta sonundan başlayarak bu hırs ve inançla tek vücut olmuş şekilde omuz omuza teker teker tüm maçlarımızı kazanarak var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yemekte tüm oyuncularımızın gözünde o ışığı gördük. Verdikleri mücadelenin hakem kararlarıyla karşılığını alamadıkça inançları zayıflar diye düşünüyordum ama daha fazla hırslandıklarını gördüm. Takımın gözündeki ateş, MKE Ankaragücü maçından sonra katbekat artmış durumda. Takımımız, havlu attığını düşünenlere bu hafta sonu yanıldıklarını gösterecek. Lig bu haftadan itibaren adil ve adaletli şekilde yönetilirse, Fenerbahçe şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya çalışanları da köstek olanları da görüyoruz."

"Sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır"

Ali Koç, Türk futbolunda adil bir rekabet ortamının bulunmadığını ifade etti.

Basın toplantısında, Süper Lig'de bu sezon oynadıkları maçlardan görüntüler izleten Koç, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı bariz hatalı hakem kararlarının sistematik bir durum olduğu artık apaçık ortadadır. Baktığımızda burada 14-15 puandan söz ediyoruz. Bunun sadece yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz." diye konuştu.

Hakemlerin kendileri aleyhinde kasıtlı kararlar verdiğini ileri süren Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da bu hakemlere her hafta görev vererek sahip çıktığını savundu.

''Hakemler kazandığımız 11 maçın 9'unda bir sonraki hafta maç alamadılar''

Hakem hatalarıyla ilgili eleştirilerini sürdüren Ali Koç, şunları söyledi:

''Pozisyonlara bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. Alanyaspor maçında iki kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Daha başvurumuz bile ulaşmadan 'kural hatası' yoktur diye karar çıktı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alacaklardı. Gaziantep maçında 3 penaltımızı veren Arda Kardeşler sonraki hafta maç alamadı, 3 penaltımızı vermediği maç sonrası maç aldı. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi. Göztepe maçında 4 dakika 17 saniye bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne konuştular o kadar bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Max Kruse'un, Trabzonspor maçında net golü verilmedi, sesimizi çıkarmadık. Lehimize olsaydı yer yerinden oynamıştı. Alanyaspor maçı bizim için bardağı taşıran damla oldu. Bunlar işin saha içinde yaşananlar bir de saha dışında yaşananlar var. Sezon başından bu yana baktığımızda hakem hataları bariz görünüyor. Hakemler kazandığımız 11 maçın 9'unda bir sonraki hafta maç alamadılar. Hakemler her hafta maç yönetmek ister. Hakemlere verilecek en kuvvetli mesaj, hakem atamalarıdır. Bu aslında ödül ve ceza sistemidir. Federasyonumuz yönetimiyle, kurullarıyla, aldıkları kararlarla şampiyonluk mücadelemizde sadece bizi zayıflatmakla kalmamıştır, tüm ligin gidişatını, yarışın tamamını kökünden etkilemiştir. Sezon ilerledikçe bu etki daha da artacak, daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız."

Ali Koç, ''Lehimize ne oldu diye baktık, Ankaragücü maçında Zanka'nın pozisyonunda aut yerine korner dersek anca 2 puan haksız diyebiliriz. Biz 14-15 puandan bahsediyoruz" dedi.

''Vedat'ın PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal''

Ali Koç, Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili "skandal" nitelemesinde bulundu,

Koç, "Hakem dünyasında herkes bilir, hakemler cin gibidir atamalarda. Hakemler atamalara bakarlar, mesajı alırlar. Hakemler bu cesareti nereden buluyorlar? Kör göze parmak, cüretkar kararları bile bile alırlarken kime güveniyorlar? Vedat Muriçi'nin PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir." ifadelerini kullandı.

"İhtiyacımız olan transferlerin yapılması engellendi"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında mali konulara da değindi.

Bankalar Birliği konusunun kapanmadığını belirten Koç, harcama limitleri konusunda da eleştirilerine devam etti.

Ali Koç, “Harcama limitleri konusunda çok uğraştık. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı imzalamadık demiyorum, imzalayamadık. Bunun sebebini anlattım. Biz kendi imkan ve çabalarımızla başka yoldan gitmeye çalıştık. Limitler konusunda birbiriyle uyumsuz, standartları olmayan kararlarla, ihtiyacımız olan transferlerin yapılması engellendi. Ülkemizdeki yerel FFP dediğimiz konu yoruma açık bir konu. Transferin son 2 gününe kadar eksi harcama limitinde tutulduk. Bırakın Falette’in lisansını çıkarmayı, sol bek alma durumumuz vardı, tekrar teşekkür ediyorum Sadık Çiftpınar’a, maaşında indirim yaptığı için ancak Falette’e lisans çıkarabildik, sol bek alamadık. Başka takımlara da harcama izni çıktı ama onlar zaten biliyordu bu iznin çıkacağını, biz bilmiyorduk. Ama koskoca Süper Lig’de pek çok takım transfer yaptı, pek çok takımın finansal durumu ortadayken tek yapmaması gereken takım, yapması sakıncalı olan takım Fenerbahçe oldu. Özetlemek gerekirse sezon başından bu yana federasyonumuzun, kurullarının, kurallarının hepsini bir özetlersek, ne yaparız da Fenerbahçe’nin golünü iptal ederiz, penaltısını vermeyiz, bir şekilde transfer yaptırmayız, gibi bir tabloyla karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.

''Fikstür neden 25. haftaya kadar belli?''

Koç, fiktür ile ilgili olarak ise, şunları dile getirdi:

"Sıkıntı yaşayan sadece Fenerbahçe değil. Pek çok kulüp bizim olduğumuz noktaya gelmeye başladı. Şikayet edenin, canı yananın sayısı artacaktır. Bakalım bu hafta menüde ne olacak. Hakem hatası basit, herkese oluyor diyecekler ama resmin bütününe bakınca futbolun olağan akışı ile açıklanamaz! Saha dışındakilere de bakınca öyle oluyor. Görmezden gelemeyeceğimiz seviye geçilmiştir! Göreceksiniz çok kulüp bizim noktamıza gelecek. Türk futbolu, içinde bulunduğumuz sezonda bu güne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliğiyle karşı karşıya. Saha içinden, saha dışına... Buna fikstürü de ekleyebilirsiniz. Fikstürün geri kalanı belli değil! Bunu inceleyin. Neden 25. haftaya kadar belli?''

Koç, ''TFF'de yöneticilik yapan 2 kişiden bahsedecektim ama şimdilik park ediyorum. Birinin Fenerbahçe'ye karşı olan tutumundan bahsedecektim ama arkadaşlarımın ikazı üzerine şimdilik bu konuya girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığını hatırlatan Koç, "Kendisiyle şahsi problemim tabii ki olamaz ama söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Fenerbahçe olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Bu sıkıntılar geçen sene başladı. Nihat Bey'in çok başarılı olmasını istiyorduk, hala istiyoruz ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Ben büyük bir kulübün başkanıyım, federasyon başkanıyla asgari müşterekte buluşmalıyız, zor gözüküyor. Bizler Türkiye liginin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, sağlıklı iletişim kurmalıyız." şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun göreve gelmesi sırasında çok ümitli olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Türk futbolu bu zihniyetle yönetilmeye devam ettikçe bizi temsil etmenin çok uzağında kalacaktır. Yeni yönetimi adil rekabet ortamını inşa etmek için büyük bir fırsat olarak görmüştük. 8 aylık sürede yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, gördüklerimizden sonra ne kadar naif beklenti içinde olduğumuzu üzülerek anladık. Hatta kabullenmek zorunda kaldık. Türk futbolunun, bürokratlardan, belediyede yöneticilik yapmış kişilerden, futbolla ilgisi olmayan ama kamu ihalesine daha çok önem veren profillerle ilerlemeyeceği; gerçekten gönül verecek, bu işten anlayan, değişik yetenek ve tecrübeye sahip insanların bir araya gelmesiyle ilerleyeceği aşikar."

Fenerbahçe taraftarına seslendi: "Tribünlere siyasetin bulaşmasına engel olun"

Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlarla ''Taraftarlarımıza mesajım var: Bu fantastik senaryoları üretenlerle biz mücadele ederiz ama siz tribünlere siyasetin bulaşmasına engel olun. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Ucuz oyunlarla senaryo yazanların, saçma hikayelerine başta kendileri inanıyor. Prim vermeyin.'' mesajını gönderdi.

''Transferde hatalarımız oldu"

Transfer konusunda hata yaptıklarını kaydeden Koç, ''Transferde hatalarımız oldu, doğru kadro mühendisliği yapamadık, bunu konuşuyoruz, ders almaya çalışıyoruz ama bunların hiçbiri sistematik hatalara maruz kaldığımız, şampiyonluk yarışının dışına itilmeye çalışıldığımız gerçeğini değiştirmez. Fenerbahçe taraftarı bu size... Biz her şeyin farkındayız. Tek vücut olarak bugün bizi buraya çıkaran zihniyet ile mücadele etmek için hırslıyız. Bu haftadan itibaren bu inançla omuz omuza taraftarımızın desteğiyle tüm maçları kazanarak şampiyon olmak için çalışacağız" diye konuştu.

"VAR teknolojisini kullanan insanların niyeti çok önemli”

Ali Koç, VAR sistemiyle alakalı olark ise ''Teknolojiyi nimet olarak nitelendirdim. Futbolun içinde de her yerde teknoloji var. Burada kullanan kişilerin niyeti önemli. Pek çok hatayı VAR ile düzeltmek mümkünken, göz göre göre bu yoldan sapılmasında iyi niyet görmüyorum" dedi.

''Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile konuşacak konuların biriktiğini kaydeden Ali Koç,"Dört başkanın olmasına da gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, siz inisiyatif alırsanız olur.'' şeklinde konuştu.

“Mustafa Cengiz’i karşılamayacağım”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i derbi maçta karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç, “Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. Kazanmaya ihtiyacı olan, kaybetmeye kredisi olmayan biziz. Maçı da Allah’ın izniyle alacağız. Galatasaray Yönetimi’ni de bekliyoruz. Bir derbi maç olacak ve son zamanlardaki derbiler gibi, sahadaki futbolcular konuşacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR, AA, İHA

19/02/2020 19:46