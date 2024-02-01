KÖDER, 2024 yılı programını masaya yatırdı

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı üyeler bir araya gelerek Derneğin 2023 yılındaki faaliyetlerini değerlendirdi, 2024 yılı programını masaya yatırdı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre toplantı, Girne’de kurucu üyelerden Işın Ramadan Cemil’in evinde yapıldı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm KÖDER üyelerine gönüllü bir şekilde, ilk günkü azim ve kararlılıkla yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

KÖDER’in 2 kitap bastığını, 22 belgesele imza attığını,3 sergiyi de toplumla buluşturduğunu anlatan Ekingen, 2024 yılı için de yeni belgeseller, sergiler, kitaplar ve daha fazlası için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu çerçevede bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

-Ekingen: “Motivasyonumuz ve üretimlerimiz her geçen yıl daha da artıyor”

Motivasyon ve üretimlerinin her yıl daha da arttığını belirten Ekingen, “Toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyan, genç kuşaklara ilham veren kaliteli işleri hayata geçirdikçe hem sponsorlarımızın hem de toplumun güvenini kazanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi ve sponsorları ile destekçilerine teşekkür etti.