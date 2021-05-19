KÖDER’den Lefke ve Güzelyurt Belediyelerine Ziyaret

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

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19/05/2021

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KÖDER’den Lefke ve Güzelyurt Belediyelerine Ziyaret

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Başkan Şenay Ekingen başkanlığında, yerel yönetimlerle çalışma ve işbirliği kararı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren dernek, ziyaretlerinde projelerini anlatarak görüş alışverişinde bulundu.

KÖDER, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

19/05/2021 13:36
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TAGS: Mahmut Özçınar, KÖDER, Kadın Öyküleri Derneği, aziz kaya
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