KÖDER’in 1. Genel Kurulu gerçekleşti, Başkan Şenay Ekingen oldu

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı, tek aday olan Şenay Ekingen, yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, İş Kadınları Derneği Köşk’te 5 Kasım’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da, divanın oluşturulmasının ardından sırasıyla faaliyet ve mali rapor okundu, Yönetim Kurulu ve diğer kurullar belirlendi, tüzük maddesi değişikliği gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonrası yapılan ilk toplantıda da ise Ekingen başkanlığa seçildi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri görev dağılımı yaptı.

Yeni KÖDER yönetimi şu şekilde oluştu:

“Başkan: Şenay Ekingen,

Üyeler: Asbaşkan Gülev Sıdal, Genel Sekreter Göksel Düzgün, Sayman Şengül Kırmızı, Basın ve Halkla İlişkiler Murat Obenler, Sosyal İşler Sorumlusu Deniz Öztürk, Sosyal Medya ve Dijital Platform Fatma Kınış, Teknik İşler Sorumlusu Sevilay Cangül, Faal Üye Münevver Ebedi.

Yedek üyeler: Teknik Tasarım ve Medya Sorumlusu Tacan İbrahimoğlu, Yedek Üye Şerife Çelebi

Disiplin Kurulu: Işın Ramadan Cemil (Başkan), Birgül Beyatlı, Fatma Özok

Denetleme Kurulu: Sansel Soyel (Başkan), Nezire Gürkan, Gülgün Serdar.”

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17/11/2022 10:26