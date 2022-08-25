KÖDER’in Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız kitap serisinin ilki tanıtıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından tasarlanan Kıbrıs Türkü'nün öncü kadınlarını konu alan Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız kitap serisinin ilki dün tanıtıldı.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, Limasol Sigortan'ın katkıları ile hazırlanan kitapla öncü kadınların genç kuşaklara tanıtılması amaçlanıyor.

Tanıtım etkinliği Lefkoşa İş Kadınları Derneği’nin Samanbahçe’deki binasının önündeki meydanda yer aldı. Etkinlikte Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ın mesajı da okundu.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada “ Pek çok alanda önderlik yapan, ailesini-ülkesini koruyan öncü kadınlarımızı, genç kuşaklara tanıtmak, gençlerimizin bilinçlendirilmesine yardımcı olmak için yola çıkan KÖDER, bir yandan belgesel çekimlerine devam ederken, bir yandan kitap çalışmalarını da sürdürmüş ve Limasol Sigorta katkıları ile ilk basılı yayınını gerçekleştirmiştir” dedi.

Yayın Kurulu Başkanı Gülgün Serdar ise “Çoğunluğu 1920’li ve 30’lu senelerde dünyaya gelen bu isimler arasında pek çok kişinin hayatına dokunan öğretmenler, sağlık çalışanları, yeminli Mücahidelerle, esirleri, yaralıları kurtaran fedailer, yurt dışında eğitim gören, dünya çapında ün yapmış bilim insanları ve sanatkârlar, ileri yaşlarda okuma-yazma öğrenip kendi çocuklarına yüksek öğrenim yaptıran veya tedavileri için okul açan anneler ile bu toprakları vatan bilip katkı koyan yabancılar yer almaktadır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



25/08/2022 14:38