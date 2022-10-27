KÖDER’in Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği  (KÖDER) tarafından hazırlanan Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek.

ads ads ads ads
27/10/2022

ads
KÖDER’in Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği  (KÖDER) tarafından hazırlanan Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek.

Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak belgesel gösteriminden sonra şiir dinletisi de olacak.

Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi için çalışmalar yapan KÖDER’in yarın akşamki belgeseli Kalavaçlı Şifa Çelik’in hayatını konu alıyor.

27/10/2022 09:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KÖDER, Şifa Çelik belgesel,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.