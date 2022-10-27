KÖDER’in Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek.
27/10/2022
Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Şifa Çelik belgeseli yarın akşam gösterilecek.
Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda saat 18.00’de yapılacak belgesel gösteriminden sonra şiir dinletisi de olacak.
Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi için çalışmalar yapan KÖDER’in yarın akşamki belgeseli Kalavaçlı Şifa Çelik’in hayatını konu alıyor.