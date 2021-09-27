KÖDER'in Vassıf, Haşmet ve Kazım Belgeselleri Yarın Gösteriliyor

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27/09/2021

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KÖDER'in Vassıf, Haşmet ve Kazım Belgeselleri Yarın Gösteriliyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ve Telsim iş birliğinde Kadın Öyküleri Belgesel Projesi kapsamında hazırlanan Özel Vassıf, Ayla Haşmet ve Ayla Halit Kazım belgesellerinin gösterimi yarın yapılıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre belgeseller, yarın saat 17.00’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde, pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.

KÖDER ve Telsim ile imzalanan iş birliği protokolü̈ çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşan belgeseller, Telsim’in destekleri ile tamamlandı.

Hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesi çerçevesinde tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayatları belgeselleştirildi.

KÖDER, ülkeye değer katan kadınların yasam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önem taşıyor.

27/09/2021 11:06
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TAGS: Kadın Öyküleri Derneği, KÖDER, Telsim, Kadın Öyküleri Belgesel Projesi
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