KÖDER,öncü sanatçılarımızdan Jale Derviş’in belgesel çekimlerini tamamladı

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01/11/2023

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KÖDER,öncü sanatçılarımızdan Jale Derviş’in belgesel çekimlerini tamamladı

KÖDER (Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği) tarafından hayatımıza değer katan kadınlarımızla ilgili yapım serisinin 20. Belgeseli ülkemizin sanat alanındaki en değerli kişilerden birisi olan Jale Derviş ile ilgili hazırlanıyor. Önder Alışveriş Merkezleri sponsorluğunda hazırlanan belgeselin çekimleri tamamlanırken KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, derneğin 20.belgeselinin en kısa zamanda toplumla buluşacağı müjdesini verdi.

Jale Derviş’in hep müzikle iç içe olan çocukluğu, gençliği, piyano eğitimi için gittiği İngiltere’deki anıları,Victoria Kız Lisesi’ndeki öğretmenlik yaşamı ve 1950’lerde Lâkadamya Radyosu’ndan başlayarak Bayrak Radyosu’nda canlı müzik programlarına uzanan, Kamran Aziz ile birlikte Klasik Batı Müziğinin ülkemizde yayılmasında başı çeken öncü ve değerli çalışmaları ailesi, arkadaşları, bugün toplumda önemli yerlere gelmiş öğrencileri ve araştırmacı yazarlar tarafından belgeselde anlatılırken öğretmenlerin öğretmeni olarak anılan piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş’in yaşamı KÖDER tarafından gelecek kuşaklara taşınacak.

01/11/2023 14:20
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