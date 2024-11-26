Koğuşta aniden rahatsızlanan 41 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
26/11/2024
Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan 41 yaşındaki Yalçın Dal, bu sabahın erken saatlerinde, koğuş içerisinde aniden rahatsızlanıp, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dal’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.26/11/2024 14:35