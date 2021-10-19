Kök Hücre Donörleri, Onur Gecesi’ne Katıldı

Kök hücre ve kemik iliği bağışlayan donörler için onur gecesi düzenlendi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2002 yılından bu yana kök hücre veya kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara, uyumlu donör bulmak için birlikte çalışan Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı’nın, donörler için her yıl düzenlediği gala gecesi, geçtiğimiz hafta tekrarlandı.

Açıklamaya göre Karaiskakio Vakfı’nın donörler onuruna Güney Kıbrıs’ta düzenlediği geceye Ağustos 2019 – Ağustos 2021 döneminde bağış yapan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na kayıtlı 14 donör de katıldı.

Onur gecesine katılan Kıbrıslı Türk kök hücre donörleri şunlar oldu:

“Hasan Çolakoğlu, Mustafa Hacıoğlu, Bahattin Kızıl, Erem Kızıltan, Uğur Kaygısız, Taner Karabulut, Fatoş Hacıoğlu, Sevgi Özbarışçı, Elçin Alıkan, Osman Uysal, Doğa Miralay, İsmet Aşkın, Nezaket Teyarecioğlu Ve Havva Değgin Orhunöz”

Güney Kıbrıs Meclis Başkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinliğe, dönem donörleri ve yakınlarının yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı yönetimi ve personeli de katıldı.

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19/10/2021 13:44