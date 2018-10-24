Kök hücre tedavisiyle saç onarımı mümkün!

Kök hücre tedavisinin kullanımı son birkaç yıldır tıbbi hastalığın tedavisinde büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Embriyonik hücrelere karşıt olarak, kök hücrelerin kullanılmasının ilk olarak kemik iliği, yağ hücreleri, göbek kordonu hücreleri ve hatta deri hücrelerini kök hücrelerin çıkarılması keşfinden bu yana azalmıştır.

Saç restorasyon hekimleri son zamanlarda saç dökülmesini tedavi etmek ve stabilize etmek için kök hücreleri kullanmaya başladı. Kök hücreleri kullanılarak yapılan saç onarımı tedavilerinden son günlerde oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. İlaç tekniklerine aşina olmayan ya da alerjik reaksiyonlar gösteren hastalar için kök hücre tedavisi son günlerde oldukça cazip bir seçenek haline gelmektedir.

Kök hücre ile saç onarımının sonuçları garantili midir?

Kök hücre tedavisinin sonuçları hastadan hastaya değişiklik gösterir. Kök hücre tedavisi otolog yani kişinin kendi yağından ya da kanından elde edilen ve oldukça güvenilir prosedürlerdir. Birçok tıbbi rahatsızlık için çok sayıda tedavi prosedürüne sahiptir. Kök hücre tedavisi saç restorasyon cerrahisinde yenidir ve kısa zamanda oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Kök hücre tedavileri ile elde edilen sonuçlar nelerdir?

Kök hücre enjeksiyonları, yara iyileşmesi, sinir rejenerasyonu ve onarımı, kardiyak doku onarımı, ortopedik doku onarımı ve diğer alanları içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli uygulamalar için birkaç yıl boyunca tarihsel olarak kullanılmıştır.

Erişkin yağ, büyüme faktörlerine ve yara iyileşmesine ve doku tamirine yardımcı olan diğer uyarımlara yanıt veren kendi kendine üreten hücreler olan kök hücreler açısından zengindir.

Kök hücre nasıl elde edilir?

Kök hücre tedavisi prosesinde, bel bölgesinden az miktarda yağ alınır ve kök hücrelerin yağdan ayrılması için işlenir. Bu hücrelere bir aktivasyon çözeltisi eklenir ve daha sonra sadece hücreler kalacak şekilde yıkanır. Bu daha sonra inceltme ve saçsız alanlarda enjekte edilir. Sonuçlar karışık olmamakla birlikte klinik sonuç verileri yetersiz olsa da, bazı hekimler bu tekniği, gerekli donör doku miktarını azaltmak için saç ekimi ile birleştirmişlerdir ve umarım folliküler çoğalmayı başarırlar.

Saç ekiminde kök hücre tedavisinin faydaları nelerdir?

Saç nakliyle ilgili olarak, kök hücre terapisi kavramı dokuyu çoğaltmaktır, bu nedenle daha küçük bir verici alanı, başın arkasında daha küçük bir yara ve yara izi ve oturum büyüklüğü ile herhangi bir sınırlama gerektirmez. Kök hücre tedavisi işe yarıyorsa ve doku başarılı bir şekilde çoğalırsa, sınırlı donör doku ile çoklu seanslar ve başın arkasında ve yanlarında minimal skar ve rahatsızlık olabilir.

Saç ekiminde, bazı doktorlar kafa derisinin alıcı bölgelerinde saçların yeniden büyümesini teşvik etmek için kök hücre enjeksiyonları ile Trombosit Zengin Plazma (PRP) tedavisini birleştirir. Bu tedavi ayrıca nakledilen greftlerin kalitesi ve sağkalımı için de çaba göstermektedir.