Kokainle yakalanan zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kokainle yakalanan 63 yaşındaki Hüseyin Esener bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Celal Durukan, zanlının kokain alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiğini, tedavisine başlandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. (Kamalı Haber)