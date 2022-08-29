Kokpitte kavga eden pilotlar açığa alındı

Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi.

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29/08/2022

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Kokpitte kavga eden pilotlar açığa alındı

La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti.

Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti.

29/08/2022 12:01
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TAGS: Kokpit, kavga, pilotlar, fransa,
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