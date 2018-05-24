Kokpitte panik! Bıçaklı saldırgan uçağı kaçırmaya çalıştı

İran medyasının İran sivil havacılık kurumu makamlarına dayandırdığı olaya göre FZ301 sefer sayılı Dubai-Kabil seferini yapan F lydubai hava yolları uçağı bıçaklı bir yolcu tarafından İran hava sahasındayken kaçırılmak istendi. Kokpite girmeye çalışan yolcu başarısız olurken uçak Dubai Havalimanı’na döndü.

Pilot ile hava trafik merkezi arasında geçtiği iddia edilen görüşmelere göre pilot kabin ekibinin yolcuyu tuvalete kapatmayı başardığını bildirdi.

Düşük maliyetli hava yolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçağın geri dönmesine gerekçe olarak uçak indikten sonra göz altına alınan bir kural tanımaz yolcu vakası olduğu belirtildi.

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürü yaptığı açıklamada uçağın göz altına alınan bir yolcunun davranışları nedeniyle geri döndüğünü söyledi.