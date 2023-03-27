Köksal Engür'ün ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı sanatçı Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Engür'ün vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin Köksal Engür'e dair sosyal medya paylaşımları...

Cengiz Bozkurt:

“Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

Ahmet Mümtaz Taylan:

“Tiyatromuz çok özel bir oyuncuyu, bizler çok güzel bir ağabeyi yitirdik. Sessiz, sitemsiz. Nur içinde yat.”

Gonca Vuslateri

“Karşılıklı oynamanın muhteşem hissini seninle oynayanlar biliyor abi. Böyle hatıralar aslında izin vermiyor ‘öldü’ demeye. Çok büyük ve sonsuz bir özlemle. Şimdiden Türkiye’nin başı sağ olsun.”

Işıl Yücesoy:

“Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı… Canım Köksal Engür… Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı…”

Emre Karayel:

“Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.”

Tolga Çevik:

“Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.”

Renan Bilek:

“Ah be usta.. Hani aynı sahnede oynayacaktık… Bu ne acele? Özlemle.”

Ayşenil Şamlıoğlu:

“Köksal gittin gibi gelmiyor hâlâ… Ankara’da başlayıp İstanbul’da süren dostluğumuz, güçlü anılar izin vermiyor herhalde… Böyle kalsın istiyorum… Gitmedin…”

Şehrazat:

“Ah be Köksal’ım… Şimdi öğrendim. Ah ne yıllar, ne günler, ne aylar… İçim yandı şu an güzel insan, güzel dostum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun.”

Demet Sağıroğlu:

“Çok özleyeceğiz Köksal ağabeyimizi.”

Levent Kazak:

köksal abiyi kaybetmişiz, tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının başı sağ olsun! onunla aynı sahnede, aynı kuliste bulunmak ayrıcalıktı, hoşçakal abi!

Ezgi Şenler:

“Dünya tiyatro gününde mi gittin? Nur içinde uyu… En buruk dünya tiyatro günü…”

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27/03/2023 21:27