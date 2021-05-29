Kokuşmuşluk - Pandora’nın Kutusu

Narenciye ürünlerinin hasat mevsimi geldiğinde, naylon naylon ekşi veya portakal akrabalara da, arkadaşlara da dağıtılır.

İster sıkıp limonataya kullanırsınız, isterseniz dondurup yıl boyu kullanırsınız. Ya da gelen poşeti bağlı bir şekilde bir köşede unutur yokmuş gibi davranırsınız ve “ha şimdi sıkarım ha yarın sıkarım” diye diye bozulup küflenmesine yol açabilirsiniz.

Ekşileri naylon içerisinde beklettiğiniz takdirde küf naylonu sarar. Farkında veya değil naylonu açarsanız o felaket sahne ile karşı karşıya kalır ve tozlanmış, havada uçuşan küfe maruz kalırsınız.

Narenciye, naylon, küf ne alaka mı? İşte içinde bulunduğumuz durum tam da budur. Sıkılmak için bekleyen ekşilerdir bu ülkenin tüm sorunları, konuları ve kokuşmuşluğu.

Naylon yani diğer bir adı ile Pandora’nın kutusu artık açılmıştır. İçinde uzun süre göz ardı edilen, halının altına süpürülen, yokmuş gibi davranılan tüm kötülükler (küf) yavaş yavaş dışarıya çıkmaktadır.

Ara ara açıldığında aradan sıkıştırıp içine attıklarımız olsa bile, o kutu gün gelir açılır. Hiçbir sır, konu, olay gizli kalmaz.

Kıbrıslı Türkler yıllardır neler görmüş neler duymuş, öğrenmiştir ama ağzını açamamıştır. Küçük bir toplumda yaşamanın dezavantajı ile ağızlar hep sıkı kalmıştır.

Bu ülke ölüm sırasına yazılan ne kara listeler görmüştür! Ganimete konan ne “büyük” insanlar yetiştirmiştir!

Ağzını açana sus payı verenleri, tehdit gören nicelerini duymuşuz, dinlemişizdir. Güvensizlik içinde yaşarken çocuklarının ve sevdiklerinin başına bir şey gelmesin diye kimler kimler istemeden sessiz kalmış, bildikleri ve yapamadıkları ile vicdan azabıyla yaşamaya mahkum olmuştur.

Yaklaşık bir ay önce “Yargı Bağımzılığı için Eylemdeyiz”, “Bağımsız Yargı Toplumsal Teminatımızdır” diye sosyal medyayı ve sokağı inletirken, bugün uzaktan birilerinin Pandora’nın kilidine dokunması ile neleri konuşuyoruz, daha neler konuşacağız…

Devletleri devlet yapan yasaması, yürütmesı ve yargısıdır. Teknolojinin gelişmesi, TV ve internet ile medya 4. güç haline gelmiş ve ülke yönetimlerinde büyük rol oynamaya başlamıştır.

Medyanın demokratik, bağımsız ve egemen toplumlarda rolü çok büyüktür. 2000’lerin ilk onyılında medya toplumun yargısının oluşmasında çok büyük rol oynamıştır. Dünya haberleri, dış politika, iç politika konusunda halkı bilgilendiren, tartışma programları izleten bir düzeye ulaşırken, ikinci onyılında gerilemeye başlamıştır.

Bugün araştırmacı olmak, toplumu bilgilendirmek, sorgulamaya yöneltmek gazetecilerin görevidir. Monolog TV programları, gazete röportajları ve dedikodu haberleri ile bir toplumun yeni kuşakları yalnızca geriler ve robotlaşır.

Bir lider toplulukları propaganda ve sorgulatıcı söylemler ile arkasına toplar. Yargı bağımsız olduğu takdirde halk güven duyar. Gazeteci veya medya oluşumları da siyasetçiyi de, halkı da, kamuyu da, sivil toplum örgütlerini de bir araya getirip tartıştırarak, konuşturarak halkın yanında yer alır.

Halkın yanında yer almak, halk ile birlikte olmak, halkın sorgulamasını, konuşmasını sağlamak medyanın görevidir. Özellikle toplumsal olaylarda. Monolog TV programları, röportajlar ile bir yere gelinmez. Bireysel görüntü oluşturarak, halka algı yaratırsanız, halk da bireyselleşir.

Pandora’nın kilidi açıldı, kapağı aralandı. Küf dışarı çıkıyor. Küf ciğerlerimize işleyecek. Bugün bu kokuşmuluğun içinde medya, yargı, siyasi kurumlar ve sivil toplum örgütleri birlikte hareket etmelidirler. Bu topluma güveni, sorgulatmayı birlikte dizayn etmek dışında başka görevleri olmamalıdır.

Aksi halde bu kokuşmuşluğun içinde halk batarken, hepsini ve herşeyi birlikte batıracaktır!

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29/05/2021 10:54