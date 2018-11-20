Kola kısırlığa yol açıyor!

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kola tüketiminin zararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kola tüketiminin, kişinin hayatında sanıldığından daha fazla yer kapladığını bildiren Doç. Dr. Çoksüer, kolanın özellikle çocuklar, gençler ve yaşı ilerlemiş kişiler tarafından sıklıkla tercih edildiğini kaydetti.

Çok sevilen kolanın zararlarının da olduğunu aktaran Doç. Dr. Çoksüer, “Kola içeriğindeki glikoz şurubu kalbin ve yüksek kolesterol ve tansiyon sorunlarıyla karşı karşıya kalmanız yol açabilir. Ayrıca böbrek, kemik hastalığı, astım ve diş problemlerine de yol açmaktadır. Aşırı kola tüketmek sperm sayısını ve kalitesini düşürerek kısırlığa yol açabilir” dedi.

Dünya üzerinde en çok tüketilen içecek olan kolanın, içeriğinin yalnızca bilenen kısmıyla bile son derece tehlikeli olduğunun araştırmalar sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Çoksüer, "Yeni bir araştırmada kolanın erkeklerin sperm kalitesini düşürdüğü iddia edildi. Kola erkekte, testosteron hormon dengesini bozarak, erkeklerde sperm sayısını ve hareketini önemli derecede azaltmaktadır."

"Bu da erkeklerde üreme fonksiyonlarını önemli derecede etkilemektedir. Kola, çok fazla şeker içermesinden dolayı obeziteye de davetiye çıkarır. Yapılan çalışmalarda obez erkeklerde sperm sayısı normal kilolu erkeklere oranla yüzde 15 daha az olduğu saptanmıştır. Obezite riskinin artışına bağlı olarak da sperm sayısının azalması gebe kalma şansını azaltabilmektedir. "

Güney Danimarka Üniversitesi'nde 2 bin 500 kişi üzerinde yapılan araştırmada alınan sperm örneklerinde üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde, aşırı kola tüketiminin sperm kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya çıkardı.