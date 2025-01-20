Kolan British Hospital Girne Şubesi Hasta Kabulüne Başladı

Lefkoşa’dan sonra Girne’de de hizmet vermeye başlayan Kolan British Medical Center, Karaoğlanoğlu bölgesindeki yeni şubesiyle hasta kabulüne başladı. 24 saat açık acil servis ve ambulans hizmeti sunan hastane, bölgedeki sağlık ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Girne şubesi, yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri ve 16 uzman poliklinik doktoruyla sağlık hizmeti sunuyor. Ortopedi, dahiliye, çocuk sağlığı, estetik, genel cerrahi, fizik tedavi, kadın doğum, plastik cerrahi ve saç ekimi gibi birçok branşta hizmet veren hastane, sağlık sektöründe önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Girne’den Lapta’ya giderken ana cadde üzerinde yol kenarında yer alan hastane, Eşmene İş Merkezi, Erdemit Mahallesi Yeşillik Sokak 6-A, Erdemit Bölgesi/Girne adresinde hizmet veriyor. Detaylı bilgi ve ambulans hizmetleri için 0392 680 80 80 ve Acil Durum 1199 numaralarından ulaşabilirsiniz.