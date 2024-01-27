Kolej Giriş Sınavları KGS’nin 1’inci basamağı yapıldı…

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumun ise 11:00-12:30 saatleri arasında gerçekleşti…

Kolej Giriş Sınavları KGS’ 2 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak…

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci kayıt hakkı elde edecek.

024-Kolej Giriş Sınavları Birinci Basamak Sonuçları açıklandı işte sonuçlar:

19MayisTMK_1 (1) GazimagusaTMK_2 (1) GuzelyurtTMK_2 (1) Hsik (1) iskeleEvkafTMK (1) Lgl (1) Tmk (1)