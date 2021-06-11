Kolej giriş sınavlarına katılacak öğrenciler dikkat! PCR sonuçları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonu, kolej giriş sınavlarına katılacak olan öğrencilerin, sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını, https://covid-19.gov.ct.tr/ adresine girerek barkod numarasını girmelerinin ardından kimlik veya pasaport bilgilerini yerine 5 ile başlayan 6 haneli aday numaralarını girip sorgulamak suretiyle sonuçlarını alabilecekleri belirtildi. Öğrenciler belgelerini pdf olarak çıktılarını alabilirler.

Bu habere tepkiniz:



11/06/2021 12:18