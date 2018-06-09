Kolej Giriş Sınavlarının 2’ncisi bugün gerçekleştirildi

Öğrenciler yine sınav heyecanı yaşadı.

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’inci Basamağı, bugün gerçekleştirildi.

Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Sınav sonuçlarının, bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınav, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 merkezde, iki oturumda yapıldı.

Birinci oturum 09:00-10:30, ikinci oturum ise 11:00-12:30 saatleri arasında yer aldı.

Sınav sonrası kendilerini bekleyen ailelerinin yanına koşan öğrenciler, sınavı tamamlamanın rahatlığını yaşarken, heyecanları ise hala gözlerinden okunuyordu.

Koleji Giriş Sınavları’nın son basamağı olan KGS-2 sınav sonuçlarının elde edilmesi ile birlikte öğrencilerin Kolej Giriş Yerleştirme Puanları da hesaplanacak.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre toplam 595 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

BRT