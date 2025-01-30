Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demans riski daha yüksek

Bilim insanları, kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

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30/01/2025

Kolesterol seviyesi sabit olmayan kişilerin demans riski daha yüksek

AA'nın Science Daily'den aktardığına göre araştırma 'Neurology dergisinde yayınlandı.

Çalışma süresince demans tanısı bulunmayan ve yaş ortalaması 74 olan 9 bin 846 katılımcının kolesterol seviyeleri, üç yıl boyunca birer kez ölçüldü.

Son muayeneden sonra ortalama beş buçuk yıl takip edilen kişiler, her sene hafıza becerilerinin ölçüldüğü testlere tabi tutuldu.

Katılımcılar ilk ve son kolesterol sonuçları arasındaki değişime göre dört gruba ayrıldı.

Çalışmada kolesterol değişiminin en belirgin olduğu gruptakilere ilerleyen yıllarda demans tanısı konulma riskinin, en az değişim görülen gruptakilere kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu tespit edildi.

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TAGS: Kolesterol, demans
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