Kolombiya devlet başkanını seçti

Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 53,95’le sağcı parti Demokratik Merkez’in adayı Ivan Duque kazandı.

Kolombiya’daki devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 53 katılım sağlandı. 19 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, Demokratik Merkez’in adayı Ivan Duque, 10 milyon 370 binin üzerinde oy alarak seçimleri kazadı.

Duque’nin solcu rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,83’te kaldı. Petro, 8 milyon 31 bin kişinin oyunu alabildi.

Ülkedeki 32 yönetim bölgesinden 24’ünde birinci olan Duque, Kolombiya’yı 7 Ağustos’tan itibaren 2022 yılına kadar yönetecek.

Duque’nin yardımcısı Martha Lucia Ramirez ise ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkan Yardımcısı olacak.

Ramirez, mart ayında düzenlenen meclis seçimlerinde yapılan halkoylamasında Duque’ye karşı kaybetmiş, bu oylamada aday adayları arasında ipi göğüsleyen Duque ise Ramirez’i Devlet Başkan Yardımcısı Adayı göstererek kampanyasını güçlendirmişti.

Bu arada iki adayı da tercih etmeyerek boş oy kullanan Kolombiyalıların sayısı 800 bini geçerek yüzde 4,20’ye ulaştı.

Seçimlerin ilk turunda yarış dışı kalan liberal aday Humberto de la Calle ve merkezin adayı Sergio Fajardo, seçmenlerine boş oy kullanma çağrısı yapmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilere bilgi veren Kolombiya Başmüfettişi Juan Carlos Galindo, seçimlerin oldukça güvenli bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi.