Kolombiya hükümeti eski FARC üyeleriyle yeniden barış masasına oturmak istiyor

Kolombiya hükümeti, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önden gelen liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)" ile yeniden barış masasına oturmaya hazırlanıyor.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, hükümet, "Topyekun Barış Süreci" politikası kapsamında, FARC'ın mirasçılarından Segunda Marquetalia isimli silahlı grubu barış müzakerelerine dahil etmeyi planlıyor.

Barış Yüksek Komiseri Otty Patino, açıklamasında, "Siyasi çözüme ve barışın inşasına yönelik her iki tarafın da kararlı, titiz, düzenli ve saygılı bir sürece ihtiyacı var. Bunun Kolombiya toplumunda bir gereklilik olduğu hususunda hem fikiriz." ifadesini kullandı.

Hali hazırda silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central (EMC) "barış müzakereleri" yürüten hükümetin, Topyekun Barış Sürecini hızlandırmak istediği belirtildi.

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez'in, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez ve silahlı grubunun, bine yakın üyesinin olduğu tahmin edilse de son yıllarda ciddi kayıplar yaşadığı medyaya yansımıştı.

Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.

- Marquez kimdir?

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 68 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.