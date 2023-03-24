Kolombiya ile Venezuela liderleri ilişkleri güçlendirmek için görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile üç yıllık aradan sonra üçüncü kez görüştü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta görüştü. Görüşmede uyuşturucu kaçakçılığıyla ortak mücadele, sınırda işbirliği ve konsoloslukların açılması gibi konuları ele aldı.

Ayrıca, liderler, Venezuela'da kapatılan Kolombiya'ya ait 15 konsolosluğunun yeniden açılmasını görüştü.

"İttifakı güçlendirmek için yola çıktık"

Maduro, üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile görüşmeyi "verimli ve sıcak" olarak nitelendirerek, "Venezuela ile Kolombiya arasındaki ittifakı güçlendirmek için yola çıktık, bunu birlikte ve kararlılıkla başarıyoruz" ifadesini kullandı.

İki lider, yıllardır askıya alınan ikili ticaret anlaşmasını imzalamak için geçen ay iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti

Venezuela ziyareti dün başlayan Petro, göreve gelmeden önce Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nın, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi üzerine Karakas, Bogota ile bütün ilişkilerini kesmişti.

Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

BOGOTA (AA) - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile üç yıllık aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasından bu yana üçüncü kez görüştü.

İki lider, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yaptıkları çalışma toplantısında uyuşturucu kaçakçılığıyla ortak mücadele, sınırda işbirliği ve konsoloslukların açılması gibi konuları ele aldı.

Ayrıca, liderler, Venezuela'da kapatılan Kolombiya'ya ait 15 konsolosluğunun yeniden açılmasını görüştü.

Maduro, üç saatten fazla süren görüşmelerin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile görüşmeyi "verimli ve sıcak" olarak nitelendirerek, "Venezuela ile Kolombiya arasındaki ittifakı güçlendirmek için yola çıktık, bunu birlikte ve kararlılıkla başarıyoruz." ifadesini kullandı.

İki lider, yıllardır askıya alınan ikili ticaret anlaşmasını imzalamak için geçen ay iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelmişti.

Venezuela ziyareti dün başlayan Petro, göreve gelmeden önce Venezuela ile diplomatik ilişkileri yeniden kuracağına söz vermişti.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nın, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu desteklemesi üzerine Karakas, Bogota ile bütün ilişkilerini kesmişti.

Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.Kolombiya ile Venezuela liderleri ikili ilişkileri güçlendirmek için üçüncü kez bir araya geldi

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24/03/2023 11:17