Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin ilk 24 haftasında yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı.

Yeni düzenlemeye göre bu zaman diliminde kürtaj yaptıranlara karşı artık yasal süreç başlatılamayacak.

Kolombiya'da 2006 yılından beri kürtaj hakkı ancak tecavüz sonucu hamile kalan veya sağlığı tehlikede olan kadınlara tanınıyordu.

"TARİHİ BİR ZAFER"

Kadınlara hamilelikleri konusunda seçim hakkı tanınması gerektiğini savunan aktivistler, bu kararı olumlu karşıladı, "Tarihi bir zafer" olduğunu söyledi.

Başpiskopos Jose Luis Rueda ise Katolik Kilisesi'nin "Yaşam hakkının doğal ölüme kadar korunması gerektiğini savunmaya devam edeceğini" ifade etti.

Causa Justa (Adil Hareket) adlı grubun dava açmasıyla meydana gelen bu karar, son yıllarda Meksika ve Arjantin'de de kürtajın yasal hale getirilmesine benzetildi.

Causa Justa'ya göre Kolombiya'da yapılan kürtajların neredeyse yüzde 90'ı gizlice yapılıyor ve kadınların hayatını tehlikeye atıyor.

Pazartesi günü verilen bu karar, kürtajı ceza kanunundan tamamen çıkarmış olmasa da büyük bir adım oldu.

Mahkeme, kongrenin ve hükümetin hamile kadınların haklarını koruyacak, aile planlama servislerini geliştirecek, kürtaj sonrası bakımın önündeki engelleri yok edecek ve evlat edinmenin önünü açacak mevzuat düzenlemeleri yapması gerektiğini ifade etti.

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24/02/2022 10:59