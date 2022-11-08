Kolombiya ve Venezuela arasında uçuşlar başladı

Kolombiya ve Venezuela arasında bozulan ilişkilerin düzelmesinin ardından 3 yıl sonra ilk kez doğrudan ticari bir uçuşun gerçekleştiği bildirildi.

Venezuela havayolları Turpial Airlinese ait "T9 8820" sefer sayılı ticari uçak, başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak doğrudan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya indi.

İki başkent arasında 90 dakika süren yolculuk fiyatının 500 dolar civarında olacağı ve haftada iki kez karşılıklı uçuşların yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti, geçen hafta sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Nicolas Maduro hükümetinin iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlaması için yeşil ışık yaktığını bildirmişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan sol görüşlü Gustavo Petro'nun komşu ülke Venezuela ile bozulan ilişkileri düzeltmesi üzerine bu kararın alındığı değerlendiriliyor.

- 6 yıl sonra iki devlet başkanı bir araya gelmişti

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, 2 Kasım'da Maduro tarafından törenle karşılanan Petro, 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

- Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 09:45