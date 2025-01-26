Kolombiya'da 63 silahlı örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu

Kolombiya'nın kuzeyindeki Catatumbo bölgesinde silahlı gruba üye 63 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe’ye bağlı olduğu belirtilen 63 kişi, Tibu kasabasında silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin arazi tarama faaliyetleri sırasında 1 ton patlayıcı, 54'ten fazla uzun namlulu silah, iki makineli tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 25 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, zorla silah altına alınan 20 çocuğun kurtarıldığı, örgüte ait iletişim ekipmanları ve lojistik malzemelerin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Kolombiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada, savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyesi 4 liderin ele geçirilmesi için bilgi sağlayanlara 700 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN ile eski FARC 33. Cephe arasındaki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 35 bini aşmıştı.

ELN ve eski FARC üyeleri, 16 Ocak'ta koka ekinlerinin ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolünü sağlamak amacıyla şiddetli bir çatışmaya girmişti.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, 20 Ocak'ta basına yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ettiğini belirtmiş, "Bugün son derece trajik sonuçlarla karşı karşıyayız. 80'den fazla kişi öldürüldü, 20 kişi yaralandı." ifadesini kullanmıştı.

ELN ile diyalog süreci askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin "barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı" gerekçesiyle 17 Ocak'ta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.