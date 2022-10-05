Kolombiya'da barış görüşmeleri yeniden başlıyor

Kolombiya'da hükümet ile silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 2019'de askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

ELN heyeti ile Kolombiya hükümeti yetkililerinin, barış görüşmelerinde garantör ülke olmayı kabul eden Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlediği toplantı sonrası ortak bildiri okundu.

Tarafların vardıkları anlaşma maddelerini kapsayan bildiride, ELN ile Kolombiya'nın solcu Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin kasım ayının ilk haftasından sonra başlayacağı belirtildi. Toplantıya Örgütlerle görüşmede Kolombiya hükümetinin temsilcisi Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda (ortada), ELN liderlerinden Pablo Beltran ve gerçek ismi Eliecer Herlinto Chamorro olan ELN lideri "Antonio Garcia" (solda) da katıldı.

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05/10/2022 09:34