Kolombiya'da çözüm yok: Yeni gösteri çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin başkanlığında başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen toplantıda, kamu düzeninin sağlanması ve komitenin talepleri tartışıldı.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, İskan Bakanı Jonathan Malagon, Kolombiya Merkez İşçi Birliği (CUT) ve Ulusal Savcı Fabio Arias olmak üzere birçok temsilci katıldı.

Görüşmelerde fikir birliğine varamayan taraflar pozisyonlarında bir değişikliğe gitmezken, Ulusal Grev Komitesi tüm sektörleri 12 Mayıs'ta gösterilere katılmaya davet etti.

"Hükümete sunulan taleplerle ilgili hiçbir ilerleme olmadı"

Barış Yüksek Komiseri Miguel Ceballos, toplantının amacının tamamen keşif maksatlı olduğunu belirterek, "Kamu gücü mensuplarının yasaya aykırı bir davranışında sıfır tolerans ve ayın zamanda herhangi bir vatandaşın fiziksel ve kişisel hakkının ihlal edilmesine karşı açık bir kınama üzerinde anlaştık" dedi.

Sendika temsilcileri, gösteriler sırasında vandalizm eylemlerinin olduğunun kabul edildiğini ancak hükümete sunulan taleplerle ilgili henüz hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

"Sokaklarda kalmaya devam edeceğiz"

Grev Komitesi bugün basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, devlet başkanı ile uzlaşılamadığı takdirde "grevi derinleştirmeye" ve sokaklarda kalmaya devam edeceklerini duyurdu.

Göstericilerin talepleri arasında, temel protesto hakkı için tüm demokratik güvence ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi ayrıca ulusal diyalog masası kurularak tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.

Protestolarda 27 kişi hayatını kaybetmişti

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 27 olduğu belirtilmiş, sivil toplum kuruluşları ise gösterilerin başlangıcından bu yana 47 kişinin hayatını kaybettiği, 963 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

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11/05/2021 10:38