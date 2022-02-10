Kolombiya'da mucize kurtuluş!

Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması felaketi nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaşanan felakette yaşanan bir mucize ise duyanları hem şaşkına çevirdi hem de sevindirdi.

Kolombiya'da yaşanan şiddetli yağış ve ardından gerçekleşen heyelan felaketi en az 16 kişinin hayatına mal olurken sayısız kişinin yaralanmasına ve birçok evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Ülke, yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken gelen mucize kurtuluş haberi ise biraz olsun yüzleri güldürdü.

62 yaşındaki Alvaro Alzate, La Esneda mahallesinin büyük bir bölümünü toprak altına gömen heyelandan kurtuluş hikayesini dünya medyasıyla paylaştı...

Salı günü meydana gelen heyelanda yıkılan yerleşim birimlerinin çoğu kahve üretimi yapılan yerlere oldukça yakındı. Heyelanın ardında drone ile çekilen görüntülerde bir zamanlar yemyeşil olan bölgenin kahverengi bir çamur deryasının altına gömüldüğü görülüyor. Bu çamurun altında ise evlerin çatıları, etrafa dağılan giysiler ve evlerden fırlayan eşyalar yatıyor.

Bu habere tepkiniz:



10/02/2022 17:10