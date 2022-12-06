Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 20 kişi öldü

Kolombiya'da otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu 20 kişi öldü, göçük altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Risaralda yönetim bölgesine bağlı Cali-Condoto yolunda toprak kayması meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın göçük altında kaldığı faciada, şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti.

Toprak altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.

Pereira İtfaiyesi sorumlusu Alejandro Arango, enkaz altında tam olarak kaç kişinin kaldığını bilmediklerini, kurtarma çalışmasında ağır iş makinalarını kullanmaya geçmeden önce son kez köpeklerle arama yaptıklarını bildirdi.

Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi gönderildi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir trajedi olarak nitelendirdiği olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, enkaz altında kalanların kurtarılması için her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Ülkede aylardır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında birçok kişi hayatını kaybetti.

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06/12/2022 08:24