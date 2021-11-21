Kolombiya'da polis helikopteri düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopteri düştü. Meydana gelen kazada 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

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21/11/2021

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Kolombiya'da polis helikopteri düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.

Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

21/11/2021 10:37
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TAGS: Kolombiya, polis helikopteri, kaza
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