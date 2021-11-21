Kolombiya'da polis helikopteri düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopteri düştü. Meydana gelen kazada 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
21/11/2021
Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.