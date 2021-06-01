Kolombiya'da protestolarda 48 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da hükümetin vergi reformunu gündeme getirmesiyle başlayan gösteriler bir aydır devam ediyor.

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01/06/2021

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Kolombiya'da protestolarda 48 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da hükümetin vergi reformunu gündeme getirmesiyle başlayan gösteriler bir aydır devam ediyor. Protestolarda şimdiye kadar 1'i polis 48 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Ombudsman Ofisinin 33 günü tamamlayan gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 48 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 20'sinin ölümü protestolarla doğrudan bağlantılı gerçekleşti.

Ülkede bağımsız STK'lerin verilerine göre ise ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının çok daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, protestoların azalmakla beraber halihazırda devam ettiği Kolombiya'da, başkent Bogota'da öğrenciler barışçıl gösteriler düzenledi.

Protestoların birinci ayını tamamlaması nedeniyle 28 Mayıs'ta ülke genelinde sokaklara çıkan binlerce kişinin hükümet karşıtı protestosunda Cali'deki olaylarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, Bogota'da 185 ve Medellin'de 16 kişi yaralanmıştı.

 

Kolombiya'da protestolarda 48 kişi hayatını kaybetti

 

Eylemci gruplardan bazılarının bankalar, otobüs durakları ve iş yerlerine zarar vermesi üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 28 Mayıs'ta Cali'de yerel yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından askerler, kentin önemli cadde ve meydanlarında önlem almıştı.

01/06/2021 10:30
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TAGS: Kolombiya
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