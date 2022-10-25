Kolombiya'da şiddetli yağışlardan binlerce kişi etkilendi

Kolombiya'da son zamanlarda şiddetli yağışlardan ve sellerden en az 20 bin kişinin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Ülkenin özellikle Magdalena, Cesar, Choco ve Cundinamarca yönetim bölgelerinde sel ve heyelanlar taşkınlara yol açtı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (Ungrd) direktörü Javier Pava, medyaya açıklamasında, son yağışlardan 20 bin kişinin etkilendiğini, riskli bölgelerde yaşayan 4 bini aşkın kişinin ise nehirlerin yükselmesi nedeniyle tahliye kararı verildiğini belirtti.

Sele kapılan biri çocuk 2 kişinin hayatının kaybettiğini dile getiren Pava, bir kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.

Cesar Valiliği ise merkezi hükümetten yardım çağrısında bulunarak, tahliye olanlar için temel ihtiyaç maddeleri ile temiz su talebinin acil olduğunu açıkladı.

Ungrd, yoğun yağışların nehirlerin debilerini yükselttiğini vurgulayarak, halktan toprak kaymaları ve sel riski nedeniyle dikkatli olmalarını istedi.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor, önemli derecede hasar meydana geliyor.

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25/10/2022 09:02