Kolombiya'da yakıt tankı patladı

Kolombiya'nın Barranquila kentinde bir yakıt tankı patladı. Patlamada bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
22/12/2022

ads
ads
Kolombiya'da yakıt tankı patladı

Kentin liman bölgesinde bulunan bir hidrokarbon deposunda patlama meydana geldi.

Depolamada kullanılan bir yakıt tankının patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgeyi siyah duman bulutu kapladı.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri hayatını kaybetti. Alevlerin kontrol altına alınmasının 3-4 günü bulabileceği belirtildi.

Barranquila belediye başkanı, tanktaki yakıtın tamamen yanarak tükenmesini beklediklerini açıkladı.

Tedbir amaçlı olarak Liman'daki faaliyetler askıya alındı, bölgede bulunanlar da tahliye edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

22/12/2022 08:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kolombiya, yakıt tankı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.