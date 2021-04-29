Kolombiya'da yeni vergi reformu protestosu: 43 yaralı

Kolombiya'da binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümetin yeni vergi reformu projesini protesto etti. Olaylar sırasında 23'ü polis 43 kişi yaralandı, onlarca gösterici gözaltına alındı.

Başkent Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli kentlerde de yapılan gösterilerde olaylar çıktı.

Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine tepki gösterirken, başlarda sakin ve barışçıl geçen protestolar, günün ilerleyen saatlerinde şiddetli olaylara sahne oldu.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, yolda ateş yakan, çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar veren bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

İki büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güvenlik güçlerinin ülkede kontrolü yeniden sağladığı günün sonunda 23'ü polis 43 kişi yaralandı, onlarca gösterici gözaltına alındı ve polis araçları ile kamu binaları zarar gördü.

Bogota ve Medellin'de olayları bastırmakta güçlük çeken yetkililer, ülkenin iki büyük kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı.

Devlet Başkanı Duque tepki gösterdi

Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı basın açıklamasında şiddet olaylarını kınayarak, "Bugün gördüğümüz şey kriminal vandalizmdir, şiddet bir ifade mekanizması olamaz, COVID-19 salgınına karşı mücadele ettiğimiz bu dönemde yaşananlar üzücü oldu" ifadelerini kullandı.

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29/04/2021 09:19