Kolozali: “Toplu iş sözleşmesi düzenine müdahaleye izin vermeyeceğiz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, toplu iş sözleşmesi düzenine yönelik müdahale girişimlerine sert tepki gösterdi. Kolozali, “Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine doğrudan müdahale etmenize asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Hayat pahalılığı ödeneğine yönelik adımlara da dikkat çeken Kolozali, “Bu hamle ile toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanın da en önemli güvencesini elinden almak istemektedir, görüşeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Kolozali'nin paylaşımı şöyle:

Anayasaya aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi düzenine doğrudan müdahale etmenize asla müsade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ödeneğine gözünü dikenler bu hamle ile toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanın da en önemli güvencesini elinden almak istemektedir, görüşeceğiz!