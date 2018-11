Komagene 8. şubesini görkemli bir törenle açtı

Türkiye’de 1052 bayisi ile çiğ köfte sektörünün lider markası olan Komagene etsiz çiğ köfte, KKTC’de 8. Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

KKTC’de farklı lezzerleri müşteriler ile buluşturan Komagene, 8.şubesini geçtiğimiz akşam açtı.

Yıldırım: Hedef 20 bayii

Bayilerin küçük maliyetler ile karlı yatırımlar yaptığını vurgulayan Kıbrıs Master Franchise Koordinatörü İsmail Yıldırım, Kıbrıs’ta komagene markasi ile 3 yıldır ada halkına hizmet verdiklerini, Kıbrıs halkının Komagene markasını çok sevdigini belirtti.

Kıbrıs’ta 2019 yılında da isim hakkı almadan bayilik verilecegini müjdeleyen Yıldırım, hedeflerinin 2019 sonunda adada 20 bayii olduğunu söyledi.

Türkiye Akdeniz ve Kıbrıs bölge sorumlusu Mert Altan, Kıbrıs’ta her geçen gün tüketimin arttığını, 108 aydan beri her ayın 15'i +%50 bedava kampanyası ile büyük birivme kazandıklarını ifade etti. Altan, birçok kanpanyalar yürüttüklerini belirterek, Komagene çiğ köfteyi her evde tükettirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sektorde bir ilk olarak tüm KIBRIS bayilerine Türkiye’de ki gibi soğuk hava lojistik ile ürün teslimatı yapıldığını ve halkın komagaene ürünlerini güvenle tüketebileceklerini vurguladı.

Açılış çiğ köfte sunumları ile son buldu.