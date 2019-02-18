Komaya girdi uyandığında anne oldu

İngiltere'de yaşanan olay ülkede gündeme oturdu: Genç kız komya girdi ve hastaneye kaldırıldı, 4 gün sonra kendine gelen Ebony Stevenson bir bebek sahibi olmuştu. Genç kadın hamile olduğunun farkında olmadığını söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Ebony Stevenson, 2 Aralık 2018 günü şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktoralar genç kızı bilinçli olarak uyuttu ve geçici koma haline aldı.

Bu süre zarfında doktorlar Stevenson için acil olarak sezeryan operasyonuna başladı. Bebeksağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Basına röportaj veren 18 yaşındaki Stevenson'un annesi, kızının aniden kusmaya başladığını ve banyoya koştuğunu, akabinde nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerini aradığını ve kısa sürede ambulansın gelerek kızı Stevenson'u aldığını söyledi.

Anne, kızı Stevenson'un hastaneye ulaştıktan sonra 3 Aralık'ta doktorların sezeryana başladığını ve 3.2 kilo ağırlığında bir kız çocuk dünyaya getirdiğini ifade etti.

6 Aralık'ta komadan çıkan Ebony Stevenson, bir bebek sahibi olduğunu öğrendi. Ebony Stevenson o anı şöyle anlattı, " Uyandığımda hemşirenin beni tebrik ettiğini ve bir bebek sahibi olduğumu söylediğini hatırlıyorum. Ben uyanmadan hemen önce de bebeği göğsümün üstüne koymuşlardı" dedi.

ÖNCE İNANAMAMIŞ VE BEBEĞİ ÜSTÜNDEN ALMALARINI İSTEMİŞ

İlk olarak çok şaşırdığını ve kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Ebony Stevenson hemşirelere, bebeği hemen almalarını istediğini ve hata yaptıklarını düşündüğünü itiraf etti. Fakat genç kadın, annesi durumu ona izah edince olayın ciddiyetini anlamış ve bebeği tekrar getirmelerini isteyerek minik bebeği kabul etmiş.

Ebony Stevenson, hamileleikle ilgili herhangi bir belirti yaşamadığını söyledi. Genç kadın, karnının şişmediğini, adet dönemlerinde değişiklik olmadığını ve başka bir olağandışı durum sezmediğini ifade etti.

Bu nedenle hamile olabileceğine ihtimal evermediğini söyleyen genç anne; "uyandığımda bebek elime verilince çok yoğun bir duygu durumu yaşadım" diyerek içinde bulunduğu bu az rastlanan olayı özetlemeye çalıştı.

18 yaşındaki Stevenson, kızının doğumunu bir mucize olarak nitelendirerek, minik bebeğe Elodie adını verdi.