Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, ABD ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Brüksel’deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi öncesinde yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Kombos, ABD ile iş birliğinin önemini dile getirirken bunun bir seçenek değil zorunluluk olduğunu da ifade etti.

Zamanın mesafe koruma değil iş birliği zamanı olduğunu da söyleyen Kombos, ayrılan ABD yönetiminin, Ukrayna tarafından, Rusya içindeki hedeflere yönelik ABD füzeleri kullanmasına izin vermesi yönündeki kararına ilişkin bir soru üzerine, “önemli bir gelişmenin söz konusu olduğunu, Dışişleri Bakanları Konseyi’nde bunun da ele alınacağını” ifade etti.