Kombos: Kıbrıs Türk tarafıyla ne anlaştıklarını bilmiyoruz

Rum basını, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un açıklamalarına atıfta bulunarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile konusunda her iki tarafla ayrı anlaşmalar imzaladığı iddiasını yineledi.

Alithia gazetesi “Dışişleri Bakanı’ndan Pile’de Sağlandığı Bize Söylenen Anlaşma Konusunda Kabul-Ne Anlaştıklarını Bilmiyoruz-Stewart Taraflarla İki Ayrı Anlaşma İmzaladı” başlıklarıyla verdiği haberinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Pile’de varılan anlaşma konusundaki açıklamalarına yer verdi.

Daha önce de "iki ayrı anlaşma" iddiasına da yer vermiş olan gazete, Kombos’un, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısında, Pile’deki son gelişmelere ilişkin açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile için iki tarafla, iki ayrı anlaşma imzaladığını kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Kombos, “Kıbrıs Türk tarafıyla anlaşmanın nihai metnini resmi olarak bilmiyoruz. Ancak BM parametreleri çerçevesinde hareket ettiğini düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Güney Kıbrıs’ta "şölen ortamı varken" ve de bazı kişilerin, Pile konusunda güya anlaşma varıldığından bahsederken, yine kendi gazetelerinde yer alan 12 Ekim tarihli haberde, Barış Gücü’nün iki ayrı anlaşma imzaladığına dair haber yayımladığını anımsatan gazete, kendilerinin (gazete olarak) hükümet ve anlaşmayı selamlayan tüm siyasi partilere “Kıbrıs Türk tarafı ile ne anlaşıldığını bilip bilmedikleri” şeklindeki soruyu da yönelttiğini yazdı.

Gazete 12 Ekim tarihli haberinde Kıbrıs Türk tarafının “angajman kuralları” sağlamakta ısrarlı olduğunu da yazdığını anımsattı.

Bu sorulara yönelik yanıt alınamadığını yazan gazete, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs Rum iş makinelerinin ara bölgeden derhal ayrılmasını talep ettiğini de belirtti.

Habere göre Kombos dünkü açıklamaları çerçevesinde BM’nin; anlaşmanın uygulanmasındaki rolünün önemli olduğunu, onlardan da bu rolü oynamalarını beklediklerini ifade etti.

Pile’deki çalışmaların, pazartesi günü durması konusunda Kombos, BM’nin yardımıyla sonuçlandırılan anlaşmanın hayata geçirilmesiyle ilgili sorunların ortaya çıktığını belirtti.

Mevcut bilgilere göre, bazı Kıbrıs Türk mülk sahiplerinin çıkarlarının etkilendiğini düşündüğünden bazı arazilerdeki sınırların çizilmesi ve bunun işlerlik kazanması yöntemiyle ilgili bir sorun olduğundan bahseden Kombos, arazinin kime ait olduğu noktasında şüphe yaşanılan bir araziye birkaç metrelik bir girişin olduğunu, kısa bir gerginliğin ardından sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Ortaya çıkan bu tür küçük sorunların kolayca çözümlenmesinin mümkün olduğunu ifade eden Kombos, ΒΜ’nin orada olduğunu ve müdahaleleri neticesinde tüm taraflarca çalışmaların, sorun çözülene kadar durdurulduğunu belirtti.

Kombos açıklamaları çerçevesinde Rum İstihbarat Teşkilatı Başkanı (KİP) Tasos Conis’in, Stewart ile iletişim halinde olduğunu, pozisyonlarının ise uzlaşmaya varılanların harfi harfine mutlak şekilde uygulanması yönünde olması gerektiğini de ifade etti.

İmzaladıkları şeyin, bildikleri şey olduğunu belirten Kombos istedikleri unsurun da bunun uygulanması olduğunu, BM’den üstlendiği rolü oynamasını beklediklerini söyledi.

Kombos, Stewart’ın taraflarla iki ayrı anlaşma imzalamışsa ve uzlaşma şekli olarak sunmuşsa bunların; uyumlu olması gerektiğini makul bir şekilde varsayabileceklerinden de bahsetti.

Kombos açıklamasının devamında ihtilaf halinde imzayı atan kişinin, anlaşmanın uygulamasını normal bir şekilde sağlamak görevi ve sorumluluğuna da sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının imzaladığı metni resmi olarak bilmediklerini kabul eden Kombos, bu tür sorunların, anlaşmanın uygulaması ilerledikçe ortaya çıkacağını ayrıca BM’nin çözmesi için çağrılacağı konuların olacağını da ifade etti.

Kombos, UNFICYP’e misyonunu yerine getirmesi yönünde çağrıda bulunduklarını ve bunu beklediklerini söyledi.

Kombos son olarak ise diğer taraf açısından olası “irade eksikliğinin” ortaya çıkması konusundaki endişesini dile getirerek üzerinde anlaşmaya varılanların harfi harfine uygulanmasını da beklediklerini ifade etti.

-Pile’deki durum

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa, Çalışmaların Pile’ye İlişkin Uzlaşma Metninde Olduğunu Savunuyor-Colin’den Açıklama Bekliyorlar” başlıklı haberinde, Pile’deki şu anki mevcut durumun, olduğu şekliyle, pazartesi günü her iki tarafın çalışmalarını durdurduğu şekilde olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin sorun olmadığını ve BM ile imzalanan anlaşma çerçevesinde durumların net olduğunu düşündüğünü yazan gazete havada asılı kalan tek konunun, Rum Yönetimi’ni suçlayarak geçtiğimiz pazartesi günü krize neden olan Türk tarafının niyetlerinin ortaya çıkması olduğunu iddia etti.

Rum Yönetimi’nin, "tüm çalışmaların, anlaşma çerçevesinde yapıldığını" savunduğunu yazan gazete Türk tarafının, temel amacı ara bölgenin kalkınması olan anlaşmayla ihtilaf halinde olup olmadığı konusunda endişenin de bulunduğunu ileri sürdü.

Pile konusundaki sorumluluğun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın üzerinde olduğunu belirten gazete Stewart’ın konuyu netleştirmeye çağrıldığını da yazdı.

-Letimbiotis

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada hükümetin, diplomatik bir çıkış yolu bulunması amacıyla tüm taraflardan çalışmaların durdurulması talep eden BM ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Letimbiotis, anlaşmanın öngörülerini uygulayacak ve koordine edecek olan BM ile irtibatta kaldıklarını söyledi.

Habere göre Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu bir BM kaynağı, düne göre herhangi bir değişikliğin bulunmadığını, her şeyin sakin olduğunu, herhangi bir inşaat çalışmasının veya bir hareketliliğin bulunmadığını savunurken, BM’nin Kıbrıs Türk tarafıyla temas halinde de olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un açıklamalarına da yer veren gazete Kombos’un “anlaşmanın uygulanmaması durumunda Rum Yönetimi’nin, Güvenlik Konseyi tarafından da kabul edilen bu anlaşmanın uygulanması için baskı yapacağını” söylediğini belirtti.