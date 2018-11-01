Kombos Otomotiv, İndirim Kampanyası'na uydu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla “İndirim Kampanyası”nı açıklamasının ardından merak konusu olan hangi ürünlerde indirime gidileceği noktası yavaş yavaş aydınlanıyor.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, birlik ve beraberliğe çok daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde tüketicilerin alım-gücünü artırmayı hedeflediklerini belirmiş, 1 Kasım’da başlayacak kampanyanın 30 gün süreceğini ifade etmişti. İlk etapta 102 marka ve firmanın kampanyanda yer alacağı açıklanmış ve bunun artabileceği kaydedilmişti. “İndirim Kampanyası”nda yer alan firmalardan biri de Serhan Kombos Otomotiv oldu. Serhan Kombos Otomotiv yaptığı açıklamada araç fiyatlarında yüzde 10’luk bir indirime gideceğini açıkladı.