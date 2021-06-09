Komisyon Altın Pasaportlar Konusunda İkna Olmadı

Avrupa Komisyonu’nun, “altın pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması nedeniyle, hakkında ihlal prosedürü başlattığına dair uyarı yazısına Rum Yönetimi tarafından verilen cevaptan, “çok karışık olması nedeniyle ikna olmadığı” bildirildi.

Fileleftheros “AB Altın Pasaportlar Konusunda Daha İkna Olmadı” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin verdiği cevabı halen incelemekte olan Komisyon’un, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması yürürlükten kalktığı için konuyu kapanmış mı sayması, yoksa Rum Yönetimi hakkındaki ihlal prosedürünün (AB Mahkemesi’ne göndermeden önceki) ikinci aşamasına mı geçmesi gerektiğine karar veremediğini yazdı.

Habere göre, Adalet Komiseri Didie Reinters’in Yeşiller’den 3 Avrupa milletvekilinin sorusuna verdiği cevabı basınla da paylaştı. Rum Yönetimi’nin Aralık 2020’de gönderdiği cevabı 5 aydır incelemekte olduklarına dikkat çeken Reinters, cevabı tatmin edici bulunmaması halinde bir sonraki adıma geçileceğini belirterek şunları söyledi:

“Komisyon, vatandaşlık verilen kişinin ilgili üye devletler ile gerçek bir ilişkisi olmadan, peşinen belirlenmiş ödeme veya yatırım karşılığında sistemli şekilde AB vatandaşlığı verilmesinin AB vatandaşlığını erozyona uğrattığı ve sosyal hukuku ihlal ettiği görüşündedir.”

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09/06/2021 15:34