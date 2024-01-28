Komisyon kritik süreçte tercüman arıyor

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun sponsorlu reklamla Yunanca tercüman araması dikkat çekti.

Özellikle Akan Kürşat davası sonrası komisyonun önemi daha da artarken, kritik süreçte münhal göze çarptı.

Öte yandan komisyonun Facebook hesabında paylaşılan münhal duyurusu ile birlikte komisyonun çalışmaları ve başvurular ile ilgili güncel veriler de göze çarpıyor.

Buna göre “ 26 Ocak 2024 itibariyle, Komisyona toplam 7,482 adet başvuru yapılmış ve bunlardan 1,502 tanesi sonuçlandırılmıştır. Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 422,109,211.- Sterlin tazminata karar verilmiştir. Ayrıca, 4 başvuru için iade, 2 başvuru için takas ve tazminat, 7 başvuru için de iade ve tazminat kararı verilmiştir. Bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruda da kısmi iade doğrultusunda karar verilmiştir” deniliyor